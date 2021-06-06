«ЛНР»: Трое заболели и один умер от COVID-19

В отдельных районах Луганской области зафиксировано три новых случаях заболевания COVID-19 и один летальный случай. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



По состоянию на 6 июня там признают 4825 случаев коронавируса, из которых 4256 человек выздоровели, 443 — умерли от осложнений.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки, 5 июня, в Украине зафиксировано 937 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 8 330 человек выздоровели, 42 — умерли.