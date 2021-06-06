На Донбассе рассказали о новых случаях COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области выявлено 37 новых случаев заболевания COVID-19. Вследствие осложнений умер один заболевший ранее пациент. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



С начала пандемии зафиксировано 89 746 случаев коронавируса. Из них 85 460 человек выздоровели, 2278 — умерли.



В Луганской области подтверждено три новых случая COVID-19 (по одному случаю в Рубежном, Кременной и Новоайдаре).



За все время исследований в области без учета неподконтрольной территории этот диагноз лабораторно подтвержден у 26 271 человек: 24 397 пациентов выздоровели, 906 — умерли.