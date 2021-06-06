СМИ: Доступ к воздушному пространству над Женевой ограничат из-за саммита Байдена с Путиным

Власти Швейцарии прорабатывают меры по ограничению доступа летательных аппаратов в воздушное пространство над Женевой на время саммита президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на швейцарские СМИ.



По их информации, ограничения будут существенными.



Схему ограничения доступа к воздушному пространству прорабатывает швейцарское федеральное управление по гражданской авиации совместно с ВВС Швейцарии, рядом федеральных служб и службой авиадиспетчеров.



Газета «Трибюн де Женев» поясняет, что вся эта процедура «аналогична той, которую используют во время Всемирного экономического форума в Давосе».



Кроме того, специалисты по безопасности в последние дни осмотрели пляж «О-Вив» на берегу Женевского озера на случай, если там нужно будет устанавливать компоненты систем ПВО.



Ожидается, что власти Швейцарии на следующей неделе примут решение о подключении вооруженных сил страны к обеспечению безопасности в Женеве во время саммита. Со своей стороны, полиция кантона Женева уже приняла решение на время этого мероприятия взять в аренду несколько единиц бронетехники.



Саммит Путина с Байденом пройдет в Женеве 16 июня.