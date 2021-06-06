Донбасс. Итоги недели 31 мая - 6 июня

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировано 89 746 заболевших ковидом. Из них 85 460 человек выздоровели, а 2 278 — умерли. За неделю зафиксировано 534 заболевших и 45 умерших.



Группировка «ДНР» признает 39 963 заболевших COVID-19: 31 401 человек выписаны, 3 034 - скончались. За неделю — 112 новых случаев болезни и 107 умерших.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 26 271 случай коронавируса: 24 397 человек выздоровели, 906 — умерли. За неделю — 194 новых случаев болезни и 20 летальных случая.



Группировка «ЛНР» подтверждает 4 825 случаев COVID-19: выписали 4 136 человек, 443 — умерли. За неделю — 58 новых случаев болезни и четверо умерших.



Политика



Посол Польши в Украине Бартош Цихоцки заявил, что Польша готова стать площадкой для переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.



Кулеба также заявил, что у Киева есть разные предложения относительно переноса переговорной площадки Трехсторонней контактной группы из Минска.



Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что продолжать искать решение урегулирования на Донбассе нужно через «нормандский формат». В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что «нормандский формат» не зависит от событий в Беларуси.



Всеукраинский референдум по вопросу Донбасса на данный момент не нужен. Дальнейший ход событий может измениться в ближайшее время по ряду причин. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Германия не собирается поставлять Украине оружие, а делает ставку на политический процесс урегулирования конфликта, в том числе в «нормандском формате».



Подготовка встречи министров иностранных дел стран Нормандского формата началась, но ее дата пока не определена.



Права человека



Представители группировки «ЛНР» угрожают сокращением зарплат тем, кто отказывается получать гражданство РФ, сообщили в миссии ООН.



Сотрудники металлургического комбината в оккупированном Алчевске провели митинг в связи с невыплатой заработной платы на протяжении больше пяти месяцев. Работникам не выплачивают деньги даже при расчете. АМК находится под управлением компании «Внешторгсервис», которую связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко.



Общество



Группировка «ДНР» отменила комендантский час в выходные дни с 1 июня по 15 сентября.



Группировка «ЛНР» просит Беларусь предоставить возможность проведения следственных действий с участием задержанного в Минске оппозиционера Романа Протасевича на подконтрольной ей территории Луганской области.



В Донецкой области подготовлены три прививочных пункта для вакцинации от коронавируса жителей неподконтрольной части региона - в амбулаториях Новотроицкого, Бугаса и Ольгинки.



Боевые действия



По данным миссии ОБСЕ, в период с 1 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года в Донецкой и Луганской областях от разрывов боеприпасов погибли 20 гражданских лиц, еще 56 получили ранения.



Жительница Первомайска во время проведения земельных работ получила ранение при детонации боеприпаса, заявили в «ЛНР».



В последние месяцы напряжение на Донбассе ухудшается, отметила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.



По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, на Донбассе с начала боевых действий, 14 апреля 2014 года, и по 30 апреля 2021 года погибли 152 ребенка и 146 — получили ранения.



Дайджест тв-еженедельников



«Донбасс сегодня»: Нестабильность, долги по зарплатам и упадок промышленности: в подконтрольном «ЛНР» Алчевске протестуют металлурги // Освобождение удерживаемых на Донбассе: что делать, если родственника задержали и какими бывают списки на обмен // Военно-гражданская администрация в Славянске: сворачивание местного самоуправления или вынужденный ответ на бездействие депутатов?



«Донбасс Реалии»: Как Россия наращивает войска на границах Украины и НАТО // Как Илон Маск поможет Украине отслеживать российских военных // Донецк прощается с комендантским часом?

Подписывайтесь на рассылку: