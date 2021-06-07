«ДНР»: Женщина пострадала при подрыве под Горловкой

Женщина, проживающая шахты Гагарина под Горловкой, 6 июня получила ранения в лесополосе в результате детонации взрывного устройства. Об этом сообщило «Управлении Народной милиции» группировки «ДНР».



Отмечается, что женщина во время сбора грибов в лесополосе наткнулась на неразорвавшийся ранее боеприпас, который сдетонировал. В результате взрыва женщина получила многочисленные ранения.



Пострадавшую доставили в Горловкую больницу №2.



Как сообщил сайту NewsFront дежурный врач-травматолог Станислав Лютов, женщине пришлось ампутировать на уровне средней трети левой голени. Пострадавшая находится в реанимации, ее состояние тяжелое.

Снимок, сделанный в больнице. Из-за взрыва у женщины ампутирована стопа. Фото: Военкор Медведев / Telegram

1 мая в этом же районе от подрыва пострадала пожилая супружеская пара.