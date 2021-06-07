«ЛНР» сообщила о трех заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 6 июня, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали три случая заражения коронавирусом. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



При этом четверо ранее заболевших выздоровели. О новых летальных случаях информации нет.



По состоянию на 7 июня формирование признает 4 828 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 4 260 человек, 443 — умерли.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.