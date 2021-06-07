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Крушение MH17: Суд начинает рассмотрение дела по сути

07 июня 2021, 09:43

Крушение MH17: Суд начинает рассмотрение дела по сути

Суд по делу о катастрофе рейса MH17 в понедельник, 7 июня, начинает рассмотрение дела по существу. Заседание суда должно начаться в 10:00 по местному времени. Об этом сообщает «Укринформ».

Согласно предварительному графику, блок слушаний состоится с 7 июня 2021 по 25 июня 2021 года. Среди ключевых вопросов — оружие, которым был сбит самолет рейса МН17, место запуска ракеты, роль четырех подсудимых.

19 июня 2019 Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевого применения ЗРК «Бук». Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

Интересы одного из четырех обвиняемых — Пулатова, который выразил желание присоединиться к процессу, представляют адвокаты нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Окружной суд Гааги в марте 2020 начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

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