В России заявили о задержании агента украинских спецслужб

В ФСБ РФ заявили о разоблачении в России гражданина Украины Алексея Семеняки, который якобы сотрудничал со Службой безопасности Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественный связей ФСБ.



В ведомстве утверждают, что мужчина вел «разведывательно-подрывную деятельность в интересах украинских спецслужб». ФСБ сообщила, что деятельность Семеняки «длительный период времени координировалась сотрудниками украинской контрразведки».



В сообщении подчеркивается, что в результате действий ФСБ Семеняка «не успел нанести ущерб внешней безопасности Российской Федерации». Его нахождение в России признано нежелательным, мужчине закрыли въезд в Россию на 25 лет. 3 июня он покинул Россию.



У Семеняки изъяли персональные электронные устройства якобы с сообщениями от сотрудников СБУ.



«В ходе опроса мужчина подтвердил факт поддержания длительных отношений с представителями национальной спецслужбы, сообщил об оказании им разноплановой консультативной помощи», — заявили в ФСБ.



ФСБ также утверждает, что зафиксировала «попытку третьих лиц, находящихся в Киеве, удаленно уничтожить данные» с телефона Семеняки. Ведомство заявило, что это была попытка защитить мужчину его «кураторами» из СБУ.



В Службе безопасности Украины заявили, что информация о задержании в России агента украинских спецслужб не соответствует действительности.