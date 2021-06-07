Зеленский подписал закон об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал закон «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины». Это произошло публично — во время выступления главы государства на форуме «Украина 30. Экология».



Закон запрещает распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг:

сверхтонких пластиковых пакетов;

тонких пластиковых пакетов;

оксоразлагающихся пластиковых пакетов.

Запрет начнет действовать с 1 января 2022 года.



При этом запрет не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты. Также не будут запрещены сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка.



В законе указано, что пакеты, которые запрещены этим законом должны быть изъяты из обращения.



Также документом предусмотрено, что пластиковые пакеты можно будет распространять только на платной основе. В то же время розничные цены на пластиковые пакеты не могут быть ниже минимальных, установленных правительством.



Способность пластиковых пакетов к биоразложению определяться в соответствии с европейскими стандартами.



За нарушение норм закона предусмотрены штрафы. В частности, за распространение запрещенных пакетов планируют штрафовать от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторное такое нарушение в течение трех лет — от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан.



За бесплатное распространение пластиковых пакетов будут штрафовать от 100 до 200 необлагаемых минимумов. Если нарушение повторится в течение трех лет, то штраф составит от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.



Верховная Рада приняла этот закон 1 июня.