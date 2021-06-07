В поселке под Мариуполем взорвали гранату, есть пострадавшие

В ночь на субботу, 5 июня, в поселке Сартана Мариупольского района мужчина бросил гранату под припаркованное авто на улице Лермонтова. В результате взрыва пострадали два человека. Об этом сообщает 0629 со ссылкой на очевидцев.



Как рассказала родственница одного из пострадавших, местные жители неподалеку отмечали день рождения. К магазину подошел человек (по словам женщины, сотрудник силовых структур).



«Стал приставать к людям, угомонить его не могли. Он бросил гранату под машину именинника. От взрыва вылетели окна в магазине. Двое ребят, именинник и его друг получили осколочные ранения», — рассказала она.



В полиции данный факт подтвердили. Рассмотрение данного дела прокуратура передаст в Государственное бюро расследований. Поэтому правоохранители не могут сообщить подробности происшествия. На данный момент известно, что подозреваемый задержан.