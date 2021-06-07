ОБСЕ зафиксировала повреждение жилых домов и школы в Золотом-5

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали повреждения жилых домов и здания школы в Золотом-5 (Михайловка) Луганской области, которые произошли во второй половине дня 31 мая и 2 июня. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, патрули миссии видели повреждения квартир на четвертом и пятом этажах в доме по улице Мира, 6. Команда СММ определила, что повреждения были свежими и образовались от попадания боеприпасов неустановленного вооружения, прилетевшего с северо-северо-запада и юго-запада.



В доме по улице Дундича, 10, наблюдатели зафиксировали отверстия в окнах двух квартир. По оценке патруля миссии, повреждения образовались от попадания боеприпаса неустановленного вооружения, прилетевшего с северо-запада.



В действующей школе на ул. Войкова, 3a, наблюдатели заметили отверстия в окнах на первом этаже, выходящего на запад. По оценке миссии, повреждения были свежими и образовались от попадания боеприпаса неустановленного вооружения, прилетевшего с востоко-северо-востока, а также с северо-запада.



Отмечается, что ранее миссия также фиксировала повреждения этой школы еще 26 марта.