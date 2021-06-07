Число смертей после коронавируса на Луганщине превысило 900

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено пять новых случаев COVID-19 — три из них в Лисичанске, два — в Марковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Вследствие осложнений умерла 69-летняя женщина из Лисичанска.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 26 276 человек. Из них выздоровели — 24398 (1 за последние сутки), лечатся — 971, умерло 907 пациентов.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 22,0 (при пороговом 60).

«Минздрав » группировки «ЛНР» за минувшие сутки зарегистрировал три случая заражения коронавирусом в отдельных районах Луганской области.



За минувшие сутки, 5 июня, в Украине зафиксировано 937 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 8 330 человек выздоровели, 42 — умерли.