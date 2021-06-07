Офис генпрокурора: На Луганщине задержан агент ФСБ при попытке совершить теракт

В Луганской области правоохранители предотвратили попытку совершения террористического акта и задержали агента ФСБ Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



По данным следствия, гражданин Украины проходил военную службу в рядах так называемой «народной милиции ЛНР» и с 2020 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ.



«С целью выполнения задания он через пособников пытался получить секретную информацию научного института в Харькове по новейшей военной технике и программам разработок использования беспилотных летательных аппаратов, однако один из его сообщников в феврале 2021 году был задержан», — говорится в сообщении.



Отмечается, что мужчина прибыл из России в Северодонецк, где планировал совершить теракт, заложив взрывное устройство в автомобиль руководителя института.



Правоохранители задержали гражданина после закладки и попытки приведения в действие взрывчатки.



Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении оконченного покушения на совершение террористического акта (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 258 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.