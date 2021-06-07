«Мягкая дипломатия»: Гостуризм готовит туры для жителей ОРДЛО

В Украине разрабатывают туристический проект Donbass travel, направленный в первую очередь на жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире телеканала «Дом» сообщила глава Госагентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.



Маршруты по популяризации Донбасса будут доступны не только жителям оккупированных территорий, но и украинцам из других регионов.



По словам Олеськив, уже создана рабочая группа, и сейчас нарабатываются интересные туристические маршруты Донбасса.



К популяризации восточного региона планируют привлечь и блогеров, многие из которых — выходцы Донбасса.



Чиновница утверждает, что при разработке программы большое внимание уделяется безопасности туристов из Донецка и Луганска, чтобы данные о них не попали на оккупированную территорию.



«В первую очередь — это такая мягкая дипломатия, скажем, промоция. Мы же выплачиваем всё-таки пенсии многим людям. Для детей с оккупированных территорий есть возможность поступать в украинские вузы — это тоже важно, чтобы они учились здесь и понимали, их дом — Украина. Вот для таких наших граждан можно предусмотреть сертификаты [на туристические поездки]», — отметила глава Госагентства.



В дальнейшем планируют маршруты по всей Украине, в том числе, в западную ее часть.