«Укрзализныця» определила перечень самых популярных поездов во внутреннем сообщении с начала года по количеству перевезенных пассажиров; наиболее популярным является поезд № 45/46 Ужгород — Лисичанск, который за 5 месяцев перевез 329 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



На втором месте по загрузке — поезд № 41/42 Днепр — Трускавец (188 тысяч пассажиров), на третьем — № 69/70 Мариуполь — Львов (176 тысяч пассажиров).



При этом, как отмечает компания, 10 наиболее популярных направлений (маршрутов, где пассажиры преимущественно от начальной до конечной остановки, а не между промежуточными станциями на пути следования поезда) несколько отличаются.



Среди них: Харьков — Киев, Днепр — Киев, Винница — Киев, Запорожье — Киев, Одесса — Киев, Ивано-Франковск — Киев, Кривой Рог — Киев, Николаев — Киев.



По данным УЗ, впервые с начала карантинных ограничений средняя населенность поездов достигла 70% и постепенно продолжает расти.



Поезд № 45/46 Ужгород — Лисичанск в 2020 году перевез 461,5 тысяч пассажиров, что в 2,5 раза меньше, чем было в 2019 году (1,172 млн). При этом в 2020 году данный поезд входил в пятерку самых популярных поездов «Укрзализныци».