Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Поезд «Ужгород — Лисичанск» лидирует по количеству перевезенных пассажиров

07 июня 2021, 17:06

Поезд «Ужгород — Лисичанск» лидирует по количеству перевезенных пассажиров

«Укрзализныця» определила перечень самых популярных поездов во внутреннем сообщении с начала года по количеству перевезенных пассажиров; наиболее популярным является поезд № 45/46 Ужгород — Лисичанск, который за 5 месяцев перевез 329 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На втором месте по загрузке — поезд № 41/42 Днепр — Трускавец (188 тысяч пассажиров), на третьем — № 69/70 Мариуполь — Львов (176 тысяч пассажиров).

При этом, как отмечает компания, 10 наиболее популярных направлений (маршрутов, где пассажиры преимущественно от начальной до конечной остановки, а не между промежуточными станциями на пути следования поезда) несколько отличаются.

Среди них: Харьков — Киев, Днепр — Киев, Винница — Киев, Запорожье — Киев, Одесса — Киев, Ивано-Франковск — Киев, Кривой Рог — Киев, Николаев — Киев.

По данным УЗ, впервые с начала карантинных ограничений средняя населенность поездов достигла 70% и постепенно продолжает расти.

Поезд № 45/46 Ужгород — Лисичанск в 2020 году перевез 461,5 тысяч пассажиров, что в 2,5 раза меньше, чем было в 2019 году (1,172 млн). При этом в 2020 году данный поезд входил в пятерку самых популярных поездов «Укрзализныци».

Еще по теме

Места
Лисичанск Ужгород
Прочее
Поезд
Организации
Укрзализныця

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:55
В «ДНР» подтвердили, что компания Курченко «уходит» с заводов
13:22
ОБСЕ зафиксировала повреждение жилых домов и школы в Золотом-5
09:23
«ЛНР» сообщила о трех заболевших коронавирусом за сутки
08:35
«ДНР»: Женщина пострадала при подрыве под Горловкой
22:49
Донбасс. Итоги недели 31 мая - 6 июня
21:15
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
11:26
«ДНР» заявила о 106 новых случаях коронавируса, 19 человек умерли
09:14
«ЛНР»: Трое заболели и один умер от COVID-19
23:00
Пятерым иностранцам запрещен въезд в Украину за съемки фильма в Крыму
22:40
Бунт металлургов «ЛНР», «военная» администрация в Славянске. Донбасс сегодня ►
20:18
В Офисе президента ответили по поводу коммунальных платежей Елены Зеленской за квартиру в Крыму
16:39
«Ничего оригинальнее не придумали»: Как в Донецке прошла первая ночь без комендантского часа
15:17
«ДНР» откроет пункт пропуска в Еленовке 7 июня
12:24
«ДНР»: 200 заболевших ковидом за сутки, 17 человек умерли
21:20
«ДНР» переложила ответственность за загрязнение подземных вод на «недропользователей», в том числе за радиоактивные отходы
все новости
17:48
Экс-чиновника СНБО и Администрации президента подозревают в госизмене
17:32
Сегодня состоится телефонный разговор Байдена и Зеленского
17:06
Поезд «Ужгород — Лисичанск» лидирует по количеству перевезенных пассажиров
16:37
«Мягкая дипломатия»: Гостуризм готовит туры для жителей ОРДЛО
15:46
Офис генпрокурора: На Луганщине задержан агент ФСБ при попытке совершить теракт
15:14
Число смертей после коронавируса на Луганщине превысило 900
14:55
В «ДНР» подтвердили, что компания Курченко «уходит» с заводов
14:43
Минздрав готов выдавать международное свидетельство о вакцинации
13:58
Суд арестовал жителя Краматорска, который передавал данные боевикам
13:34
У УЕФА нет претензий к форме сборной Украины. В России надеялись, что ее запретят
13:22
ОБСЕ зафиксировала повреждение жилых домов и школы в Золотом-5
12:38
В поселке под Мариуполем взорвали гранату, есть пострадавшие
12:29
Зеленский назвал условие вынесения закона об олигархах на референдум
11:44
«Нужен баланс между экологией и заводами». Зеленский — о ситуации в Мариуполе
11:37
СБУ нашла под Славянском тайник боевиков группировки Гиркина
все новости
ВИДЕО
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15
Бунт металлургов «ЛНР», «военная» администрация в Славянске. Донбасс сегодня ►
05 июня, 22:40
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция