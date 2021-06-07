Сегодня состоится телефонный разговор Байдена и Зеленского

Сегодня, 7 июня, пройдет телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «РБК–Украина».



Зеленский поговорит с Байденом перед встречей президентов США и России в Женеве.



«Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки», – сказал Подоляк.



Советник главы ОП отметил, что прежде всего, Зеленский и Байден будут обсуждать вопросы, касающиеся ситуации на украинской восточной границе и «в целом по спектру украинско-российских отношений».

Первый американо-российский саммит со времени вступления Байдена на пост президента США состоится 16 июня в Швейцарии. Переговоры с Путиным пройдут после уже запланированной поездки Байдена в Великобританию на саммит G7 и в Брюссель на встречу лидеров НАТО.



Ожидается, что Байден и Путин на саммите рассмотрят перечень разных вопросов, в том числе, и ситуацию в Украине. В Киеве подчеркнули, что администрация Байдена согласовывает с Офисом президента Зеленского украинскую тематику переговоров с Путиным.