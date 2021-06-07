Экс-чиновника СНБО и Администрации президента подозревают в госизмене

Правоохранители сообщили бывшему сотруднику Администрации президента Украины о подозрении в совершении государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



«В период 2014 года подозреваемый, который в момент совершения инкриминируемого преступления работал в Администрации президента Украины (а в дальнейшем — в СНБО), имея доступ к гостайне, вступил в преступный сговор с представителем иностранной спецслужбы и передал последнему сведения, которые получал в связи с выполнением служебных обязанностей», — говорится в сообщении.



Отмечается, что подозреваемый собирал, систематизировал и проводил аналитику данных, которые касались сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем в независимости от характера информации, а также грифа ограничения доступа к ней.



Подозреваемому избрана мера пресечения.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.



В свою очередь в Службе безопасности Украины отмечают, что подозреваемый был государственным служащим категории «Б» и имел доступ к секретной информации по форме 2 (для работы с секретной информацией, которая имеет степени секретности «совершенно секретно» и «секретно»). Фамилия чиновника не разглашается.



На данный момент ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, материалы дела передали в суд.