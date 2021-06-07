В ТКГ пока не планируют обсуждать судьбу Романа Протасевича

В Трехсторонней контактной группе по Донбассу пока не планирует обсуждать судьбу арестованного в Беларуси оппозиционера Романа Протасевича. Об этом сообщила в эфире телеканала «Украина 24» член украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова.



Она прокомментировала вопрос, может ли освобождение Протасевича, которого группировка «ЛНР» обвиняет в участии в войне на Донбассе, рассматриваться в рамках обмена пленными.



«Будут ли что-то предлагать по поводу Протасевича – увидим. Я не думаю, что это будет вынесено на обсуждение в ТКГ, по крайней мере сейчас. Возможно, в будущем такое может быть, сейчас я не вижу, чтобы этот вопрос был вынесен», – сообщила Иванова.



По ее словам, в вопросе обмена пленными пока изменений нет, состоялся обмен списками, с которыми стороны будут дальше работать.



На вопрос, может ли украинская делегация в ТКГ повлиять на позицию России, которая все привязывает к политике, он ответила:



«Украинская делегация готова к любым изменениям позиции России. Но мы не ожидаем, что они изменят позицию. Последняя их позиция была, что они не откроют КПВВ из-за отсутствия гарантий безопасности. Украина несколько раз предоставляла такие письменные гарантии. С неподконтрольных территорий постоянно идут обстрелы, а затем Украину обвиняют в том, что нет безопасности».

27 мая «Генпрокуратура ЛНР» возбудила «уголовное дело» против Протасевича за якобы его участие в боевых действиях в составе «Азова». Также «ЛНР» попросила Беларусь выдать им задержанного. В свою очередь Лукашенко предложил «следователям» из Луганска приехать в Минск.