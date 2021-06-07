Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ТКГ пока не планируют обсуждать судьбу Романа Протасевича

07 июня 2021, 18:55

В ТКГ пока не планируют обсуждать судьбу Романа Протасевича

В Трехсторонней контактной группе по Донбассу пока не планирует обсуждать судьбу арестованного в Беларуси оппозиционера Романа Протасевича. Об этом сообщила в эфире телеканала «Украина 24» член украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова.

Она прокомментировала вопрос, может ли освобождение Протасевича, которого группировка «ЛНР» обвиняет в участии в войне на Донбассе, рассматриваться в рамках обмена пленными.

«Будут ли что-то предлагать по поводу Протасевича – увидим. Я не думаю, что это будет вынесено на обсуждение в ТКГ, по крайней мере сейчас. Возможно, в будущем такое может быть, сейчас я не вижу, чтобы этот вопрос был вынесен», – сообщила Иванова.

По ее словам, в вопросе обмена пленными пока изменений нет, состоялся обмен списками, с которыми стороны будут дальше работать. 

На вопрос, может ли украинская делегация в ТКГ повлиять на позицию России, которая все привязывает к политике, он ответила:

«Украинская делегация готова к любым изменениям позиции России. Но мы не ожидаем, что они изменят позицию. Последняя их позиция была, что они не откроют КПВВ из-за отсутствия гарантий безопасности. Украина несколько раз предоставляла такие письменные гарантии. С неподконтрольных территорий постоянно идут обстрелы, а затем Украину обвиняют в том, что нет безопасности».

27 мая «Генпрокуратура ЛНР» возбудила «уголовное дело» против Протасевича за якобы его участие в боевых действиях в составе «Азова». Также «ЛНР» попросила Беларусь выдать им задержанного. В свою очередь Лукашенко предложил «следователям» из Луганска приехать в Минск.

Читайте также:

Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД

Еще по теме

Люди
Роман Протасевич
Организации
Трехсторонняя контактная группа

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:18
Пушилин рассказал, почему «ДНР» не открывает КПВВ и «границу» с неподконтрольной Луганщиной
14:55
В «ДНР» подтвердили, что компания Курченко «уходит» с заводов
13:22
ОБСЕ зафиксировала повреждение жилых домов и школы в Золотом-5
09:23
«ЛНР» сообщила о трех заболевших коронавирусом за сутки
08:35
«ДНР»: Женщина пострадала при подрыве под Горловкой
22:49
Донбасс. Итоги недели 31 мая - 6 июня
21:15
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
11:26
«ДНР» заявила о 106 новых случаях коронавируса, 19 человек умерли
09:14
«ЛНР»: Трое заболели и один умер от COVID-19
23:00
Пятерым иностранцам запрещен въезд в Украину за съемки фильма в Крыму
22:40
Бунт металлургов «ЛНР», «военная» администрация в Славянске. Донбасс сегодня ►
20:18
В Офисе президента ответили по поводу коммунальных платежей Елены Зеленской за квартиру в Крыму
16:39
«Ничего оригинальнее не придумали»: Как в Донецке прошла первая ночь без комендантского часа
15:17
«ДНР» откроет пункт пропуска в Еленовке 7 июня
12:24
«ДНР»: 200 заболевших ковидом за сутки, 17 человек умерли
все новости
19:21
Возил людей из ОРДЛО через Россию: На Харьковщине задержали перевозчика из Донецка
18:55
В ТКГ пока не планируют обсуждать судьбу Романа Протасевича
18:18
Пушилин рассказал, почему «ДНР» не открывает КПВВ и «границу» с неподконтрольной Луганщиной
17:48
Экс-чиновника СНБО и Администрации президента подозревают в госизмене
17:32
Сегодня состоится телефонный разговор Байдена и Зеленского
17:06
Поезд «Ужгород — Лисичанск» лидирует по количеству перевезенных пассажиров
16:37
«Мягкая дипломатия»: Гостуризм готовит туры для жителей ОРДЛО
15:46
Офис генпрокурора: На Луганщине задержан агент ФСБ при попытке совершить теракт
15:14
Число смертей после коронавируса на Луганщине превысило 900
14:55
В «ДНР» подтвердили, что компания Курченко «уходит» с заводов
14:43
Минздрав готов выдавать международное свидетельство о вакцинации
13:58
Суд арестовал жителя Краматорска, который передавал данные боевикам
13:34
У УЕФА нет претензий к форме сборной Украины. В России надеялись, что ее запретят
13:22
ОБСЕ зафиксировала повреждение жилых домов и школы в Золотом-5
12:38
В поселке под Мариуполем взорвали гранату, есть пострадавшие
все новости
ВИДЕО
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15
Бунт металлургов «ЛНР», «военная» администрация в Славянске. Донбасс сегодня ►
05 июня, 22:40
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция