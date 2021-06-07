Возил людей из ОРДЛО через Россию: На Харьковщине задержали перевозчика из Донецка

В Харьковской области задержали организатора нелегальных пассажирских перевозок из временно неподконтрольных украинской власти районов Донбасса через Россию. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Харьковской области.



«Организовал незаконный канал житель временно оккупированного Донецка. От "диспетчера", который также проживает во временно оккупированных районах, злоумышленник регулярно получал заказ на перевозку пассажиров на подконтрольную украинскому правительству территорию. Рейсы в Харьков организатор осуществлял на собственном микроавтобусе», – рассказали в СБУ.



По информации спецслужбы, государственную границу перевозчик пересекал в неподконтрольных украинской власти пунктах пропуска «Изварино» и «Должанский» в Луганской области.



«За беспрепятственный выезд из оккупированной Донецкой области в Россию перевозчик еще и платил "налоги" в бюджет террористической организации "ДНР"», – добавили в СБУ.



Правоохранители также установили, что мужчина проводил сделки с государственными социальными выплатами для внутренне перемещенных лиц. По заказу «клиентов» он снимал наличные с банковских карточек и перевозил их.



Сотрудники СБУ задержали перевозчика, когда он в очередной раз незаконно переправлял людей через государственную границу Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору нелегальных перевозок по признакам ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения государственной границы Украины) и ч. 1 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» с марта 2020 года ограничили перемещение граждан через подконтрольные им КПВВ в Донецкой и Луганской областях, установив особые правила проезда. Например, «ДНР» пропускает лишь по понедельникам и пятницам и только через КПВВ «Еленовка». Кроме того, должна быть уважительная причина на проезд, а выезжающие из ОРДЛО подписывают заявление о невозвращении до улучшения эпидемической ситуации. «ЛНР», в свою очередь, пропускает каждый день, но пройти пропускной пункт «Станицу Луганскую» можно раз в месяц. Поэтому для большинства жителей неподконтрольных районов единственным способом попасть на подконтрольную территорию является проезд через Россию.



Однако такой проезд является незаконным, ведь гражданин пересекает украинско-российскую границу в сторону России в участке, где Украина ее не контролирует. Въезжая на территорию Украины из России, граждане получают штраф за незаконное пересечение границы.