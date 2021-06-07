Мэр Славянска женился: Что известно об избраннице Вадима Ляха

Екатерина Вишневская / Фото: Facebook

Мэр Славянска Вадим Лях заключил брак с Екатериной Вишневской. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.



«Самое главное в жизни – правильно найти свою вторую половинку! Счастлив сегодня и всегда вместе с Катей Вишневской. Рад, что слова "гражданский брак" больше не о нас», – написал Вадим Лях 6 июня.



Мэр Славянска с женой / Фото: Facebook Вадима Ляха

О его избраннице известно, что ей 37 лет, родом из Краматорска. На ее странице в Facebook указано, что она работала в Киевской академии медиа-искусств, а также HR-менеджером в одном из столичных рекламных агентств. Вишневская побывала за границей, она публиковала фото из Швейцарии и Франции. Она креативна, ведет активный образ жизни.



Вадим Лях указывал Екатерину Вишневскую в своей декларации о доходах как гражданскую жену, с которой проживает совместно в доме своего отца. С ними живет и дочь Ляха Юлия.



Согласно декларации, у жены мэра есть квартира в Киеве площадью 47,3 кв м, а также автомобиль MAZDA 3 2014 года выпуска, приобретенный в июле 2020 года за 81 тыс грн. Ее доходы за 2020 год составили всего 58 тыс грн, в то же время в наличных Екатерина Вишневская хранит 50 тыс евро и 45 тыс долларов США.