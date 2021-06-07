НАТО, Донбасс, «Северный поток - 2»: У Зеленского раскрыли подробности разговора с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом обсудил широкий круг вопросов. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.



Ермак отметил, что Джо Байден подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины. Также президент США пообещал полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления стране Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня.



«Лидеры обменялись мнениями относительно стратегического взаимодействия Украины и США накануне важных саммитов "Группы семи" и Североатлантического альянса, а также запланированных встреч Джо Байдена с руководством Евросоюза и Президентом Российской Федерации», – сообщили в Офисе президента.



Там добавили, что Владимир Зеленский рассказал Джо Байдену о ситуации с безопасностью на Донбассе и вдоль украинских границ. Он акцентировал внимание на том, что на временно оккупированных территориях и вблизи границы Украины сохраняется высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения.



Как отмечается, Байден поддержал инициативу Зеленского о создании Крымской платформы. Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне.



Главы государств также затронули вопросы энергетической безопасности. Президент США заявил, что он является противником реализации проекта «Северный поток – 2».



Со своей стороны Владимир Зеленский акцентировал внимание Джо Байдена, что «Северный поток – 2» – это не экономический проект, он создает серьезную угрозу и является вызовом безопасности. «Лидер США заверил президента Украины в гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов», – добавили в ОП.



Кроме того, Владимир Зеленский рассказал о запланированных мерах по уменьшению влияния олигархов на жизнь страны. Также он выразил благодарность за решение США предоставить Украине 900 тысяч доз вакцины против COVID-19.

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора 7 июня пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить с визитом Вашингтон, сообщили в Белом доме. Байден заверил Зеленского, что будет твердо отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.



Владимир Зеленский подтвердил свою готовность посетить Вашингтон в июле этого года.