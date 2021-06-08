В Киеве задержали торговцев оружием из зоны ООС

Служба безопасности Украины пресекла торговлю средствами поражения из зоны ООС: взрывчатку, оружие и боеприпасы сбывал охранник одного из столичных ТРЦ. Об этом сообщает пресс-центр ГУ СБУ в Киеве и области.



По данным следствия, житель Киева вместе с сообщником наладили канал поступления огнестрельного оружия и взрывчатки, использовавшихся на востоке Украины во время АТО/ООС. Через личные контакты злоумышленники подыскивали оружие, патроны к нему и боеприпасы для дальнейшей реализации в столичном регионе.



Как отмечается, оперативники задокументировали несколько фактов сбыта средств поражения.



Злоумышленника — охранника одного из столичных ТРЦ — задержали во время сбыта очередной партии. Всего мужчина продал два боевых пистолета — ПМ и «наган», 70 патронов к ним, пластическое взрывчатое вещество с запалами и детонирующий шнура за 1,8 тысяч долларов.



В ходе обысков в помещениях и автомобилях злоумышленника и его сообщника на территории Киевской и Житомирской областей правоохранители изъяли более 100 патронов различного калибра, в том числе осколочные боеприпасы к подствольному гранатомету.



В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) задержанным сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.