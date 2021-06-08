На Донбассе рассказали про обстрелы сегодня утром

За минувшие сутки, 7 июня, украинская сторона зафиксировала два случая режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. О этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что боевики открывали огонь по позициям у Лебединского и Луганского.



Сегодня, 8 июня, украинская сторона зафиксировала два нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ — в районе Новгородского.



Группировка «ДНР» заявила про обстрел своих позиций в районе Горловки сегодня утром.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2021 года по 6 июля 2021-го зафиксировала не менее 33 620 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 10 613 взрывов, 5 674 пролетевших неопределенных боеприпаса, 230 вспышек дульного пламени, 109 осветительных ракет, а также не менее 16 994 очередей и выстрелов.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в ОБСЕ заявили, что в последние месяцы ситуация на Донбассе ухудшается.