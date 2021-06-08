На Донетчине от коронавируса за сутки умерли 15 человек

За минувшие сутки, 6 июня, в результате осложнений, вызванных коронавирусом умерли 15 пациентов. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме этого, за сутки лаборатории Донетчины сообщили о 73 новых случаях заболевания.



С начала пандемии на подконтрольной правительству территории области коронавирус подтвержден у 89 824 человек. Из них 85 782 пациеньв выздоровели, 2 293 — умерли от осложнений.



Первую дозу прививки против COVID-19 за сутки получили 793 человека, вторую дозу — 594. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 51 076 человек, вторую — 8 766.