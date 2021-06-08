«ДНР»: Число заболевших коронавирусом превысило 40 тысяч

За последние сутки так называемый минздрав группировки «ДНР» зарегистрировал 216 случаев заболевания коронавирусом, умерли 16 человек, заболевших ранее.



Кроме того, по результатам исследований с помощью экспресс-тестов выявлены пять человек, ранее перенесших COVID-19. В целом, с 18 марта 2021 года выявлено 1846 таких пациентов.



По состоянию на 8 июня формирование признает 40 179 случаев заболевания, на лечении (стационарном и амбулаторном) находится 4 735 пациентов, выписаны — 32 394 человека, 3 050 пациентов умерли.



За сутки выявлено 76 случаев пневмоний, на 40 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 68. Всего на лечении 1431 пациент с пневмониями, из них 656 на кислородной поддержке (+32 за сутки).



В отдельных районах Луганской области за сутки не зарегистрировали новых случаев заболевания COVID-19. О летальных случаях среди заболевших также не сообщается. Об этом заявили в «минздраве ЛНР».



Всего с начала пандемии формирование признало 4 828 случаев заболевания. Утверждается, что с полным выздоровлением выписали 4 262 пациента, умерли 443 заболевших.