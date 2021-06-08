В Донецкой области обнаружили тайник снайпера батальона «Восток»

В Донецкой области СБУ обнаружила тайник с оружием, который, по данным правоохранителей, принадлежал снайперу батальона «Восток». Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



«Боевик с 2015 года находится в батальоне "Восток". Он проходил специальную подготовку по диверсионно-разведывательной деятельности на территории РФ и как снайпер участвует в вооруженном противостоянии против Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.



В рамках документирования противоправной деятельности боевика по статьям 110, 258-3, 260 и 438 следователи провели обыск во дворе дачного дома в Покровском районе.



«Правоохранители обнаружили закопанный тайник со средствами поражения и изъяли автомат Калашникова АКС-74 с двумя магазинами; 1 гранатометный выстрел РПГ-18; 1 гранатометный выстрел ВОГ 17 мм "Хаттабка"; две тротиловые шашки общим весом 600 г; 5 дымовых шашек; 2 гранаты РГД-5 с запалами к ним; более 2,5 тыс. патронов различного калибра; 23 реактивных осветительных патрона дистанционного действия калибром 50 мм; 3 электродетонатора типа ЭДП-р», — сообщили в спецслужбе.



Там добавляют, что изъятое оружие и взрывчатку направлено на экспертизу.