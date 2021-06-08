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Приморск: пустые пляжи, мосты через лиман и заповедная зона. Спецпроект

08 июня 2021, 13:05

Приморск: пустые пляжи, мосты через лиман и заповедная зона. Спецпроект

Приморск. Фото: сайт «Лови лето» Приморск. Фото: сайт «Лови лето»

Приморск — небольшой городок на берегу Азовского моря в Запорожской области. Туристы, правда, чаще направляются в соседний Бердянск, который привлекает большим количеством развлечений.

Приморск — не то место, где есть дискотеки и шумные тусовки. Нет здесь важных исторически-значимых мест, аквапарков и дельфинариев. Но можно покататься на банане, заняться винд- и кайтсерфингом.

На территории местного краеведческого музея стоят последние половецкие бабы этой местности. В прошлом веке не сразу оценили ценность ценность этих скульптур, так что большая часть их уже разрушена.

В Приморск приезжают те, кто ищет спокойный, неторопливый и размеренный отдых. На фоне переполненных отдыхающими пляжей курортов соседних населенных пунктов, отличаются местные, где плотность отдыхающих на метр квадратный намного ниже.

Попасть на пляж можно по мостам-переходам через лиман. Идти по такому мостику придется около 400 метров. Прямой выход к морю есть лишь у некоторых турбаз.

В Приморске много баз отдыха, пансионатов, частных и многоквартирных домов. Большая часть оздоровительных учреждений была построена еще во времена СССР. Некоторые из них заброшены и никому не нужны — эта территория постепенно зарастает кустарниками и сорняками.

Те, которые все еще принимают отдыхающих, просят 80 гривен с человека за место в номере «эконом». Это данные сайта «Лови лето». Номер не оборудован кондиционером, душевая и туалет — общие. За сумму от 600 гривен и выше такие базы могут предложить и питание.

Построенные уже в новом веке коттеджи предлагают номера с телевизором, Wi-Fi, кухней, санузлом и душем, открытым бассейном на территории, а также размещение с домашними животными. Стоимость — от 1600 до 2300 гривен в сутки.

За диким же отдыхом едут на Обиточную косу. Это природный заповедник в семи километрах от Приморска со степными ландшафтами, тихими бухтами, чистой морской водой, лечебными грязями, редкими видами птиц и животных.

Добраться до косы можно только на собственном авто. Ехать придется по бездорожью из песка, поэтому лучше — на машине с полным приводом. Перед поездкой стоит узнать в администрации заповедника — открыт ли доступ, так как после штормов некоторые участки косы затапливает водой. Проживание - в двухкилометровой рекреационной зоне в палатках.


Обиточная коса. Фото: сайт «Лови лето»

Менее известное, но также обязательное к посещению — Елисеевский карьер, который находится в 40 км от Приморска. Это два котлована глубиной около 20 м, соединенных скальной перемычкой. До 70-х годы в этом месте добывали берилл, танталит, касситерит, лепидолит и другие минералы. Затем карьер был заброшен и заполнен водой.

Подъехать к карьеру можно только на автомобиле. Чтобы его найти, нужно знать точные координаты. Сначала нужно добраться до окраин села Елисеевка. Там возле колодца есть дорожная развилка, затем начинается грунтовая дорога от которой начинаются две тропинки, ведущие к котлованам карьера.

Добраться до Приморска можно на рейсовом автобусе из соседних Мелитополя, Бердянска или Запорожья. Альтернатива — личное авто, правда трасса Е58 на этом отрезке дороги капитального ремонта не видела уже давно, но находится в относительно нормальном состоянии.

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