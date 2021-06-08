За сутки в Луганской области подтверждено 24 новых случая ковида

За минувшие сутки, 7 июня, в Луганской области лабораторно подтверждено 24 новых случая заболевания коронавирусом. Вследствие осложнений умер 51-летний мужчина из Рубежного. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



11 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, по четыре в Новопскове и Старобельске, по одному в Лисичанске, Белокуракино, Новоайдаре, Попасной, Сватово.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 26 300 случаях. Выздоровели — 24 479 (81 за последние сутки), лечатся — 913, умерло 908 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 21,6 (при пороговом 60).

В отдельных районах Луганской области за сутки не зарегистрировали новых случаев заболевания COVID-19. О летальных случаях среди заболевших также не сообщается. Об этом заявили в «минздраве ЛНР».