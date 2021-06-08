Госдума РФ сочла «оскорбительным» законопроект Зеленского о коренных народах

Госдума России единогласно приняла проект заявления об осуждении законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах. Российским депутатам не понравилось, что, согласно законопроекту, русские не могут считаться коренным народом в Украине.



«Государственная дума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины», — говорится в тексте, который приводит ТАСС.



Парламент России также обращается к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран — членов ЕС «с призывом осудить предпринятую на Украине попытку разделить ее население на "коренное" и "некоренное", которая может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства».



В заявлении Госдумы сам факт внесения законопроекта назвали «вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами».

18 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 5506 о коренных народах. Согласно законопроекту, «коренной народ Украины — автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины».



Отдельно указано, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крыма, являются крымские татары, караимы, крымчаки.