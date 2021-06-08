СМИ: Российсие хакеры атаковали полицию Нидерландов, расследовавшую дело MH17

Российские хакеры, которых связывают с разведкой, осуществили кибератаку на IT-системы полиции Нидерландов во время расследования катастрофы рейса MH17. Об этом сообщает издание de Volkskrant со ссылкой на четыре осведомленных инсайдеров.



Известно, что хакерская группа Cozy Bear, которую напрямую связывают со Службой внешней разведки России, в 2017 году смогла проникнуть в системы через сервер Академии полиции Нидерландов.



Хакерскую атаку смогли зафиксировать представители нидерландской спецслужбы AIVD, которая и предупредила полицейских о взломе IT-систем.



Инсайдеры не смогли сказать, удалось ли российским хакерам из группировки Cozy Bear украсть какие-то данные, связанные с расследованием катастрофы Боинга MH17 в 2014 году в небе над Донбассом.



«Было много вопросительных знаков. Как долго они были в системе? Это было впервые ли они уже собирали данные? Это было непонятно», — объяснил один из осведомленных источников в комментарии журналистам.



После публикации материала о кибератаке российских хакеров из Cozy Bear ни полицейские, ни представители спецслужбы AIVD отказались комментировать этот инцидент.