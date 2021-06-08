СБУ провела обыски у основателей «Партии Шария»

Сотрудники СБУ провели обыски у основателей общественной организации «Партия Шария». Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.



«Обыски проводились по адресам фактического проживания двух фигурантов дела: в столице и в Бучанском районе Киевской области», — говорится в сообщении.



В ходе обыска были изъяты компьютерная техника, мобильные терминалы, которые использовались в противоправной деятельности, печать и банковские карты.



Кроме того, были проведены обыски в типографии в Виннице, где представители общественной организации печатали продукцию антиконституционного характера.



В рамках уголовного производства по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

5 апреля в Окружной административный суд города Киева обратилась «Партия Шария» с иском против Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.