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Минцифры: Свидетельство о рождении детей теперь могут прислать по почте

08 июня 2021, 18:29

Минцифры: Свидетельство о рождении детей теперь могут прислать по почте

Заказать доставку свидетельства о рождении ребенка теперь можно через «Укрпочту». Услуга доступна для всех родителей новорожденных, получающих услугу «еМалятко», сообщает пресс-служба министерства цифровой трансформации.

В Минцифры отметили, что за год существования сервиса «еМалятко» уже более 125 тысяч украинцев подали заявки, то есть 83% родителей регистрируют рождение ребенка именно через этот онлайн-сервис.

«Теперь получить свидетельство о рождении можно вообще без посещения каких-либо учреждений, а в почтовом отделении или курьером домой. Стоимость – 46 и 66 грн соответственно. Оплата наличными осуществляется при получении заказа. Сроки доставки – до 2-х дней в пределах области и до 3-х дней в пределах Украины с момента оформления свидетельства в отделе РАГС», – пояснили в Минцифры.

«Сегодня вместе с партнерами запускаем первую в истории Украины доставку государственных документов и делаем услуги для родителей еще удобнее. Теперь не нужно стоять в очередях, ходить по госучреждениях, курьер доставит свидетельство о рождении сразу к двери», – прокомментировал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«еМалятко» – это 9 услуг по одному заявлению для новорожденных детей. Среди основных – регистрация ребенка, оформление пособия при рождении, пособия на детей из многодетных семей и тому подобное. В Минцифры подчистали, что получение услуг по одному заявлению через «еМалятко» освобождает граждан от посещения 11 учреждений, заполнения 37 документов, и минимум 30 часов на посещения и оформление документов.

Минцифры запустило услугу «еМалятко» для жителей временно неподконтрольных территорий. Отныне через «еМалятко» можно получить украинское свидетельство о рождении, если ребенок родился в Крыму или во временно неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей. Подробно как воспользоваться сервисом можно посмотреть здесь.

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