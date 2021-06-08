Зеленский анонсировал новую поездку на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 10 июня снова отправится на Донбасс с рабочей поездкой.



Об этом он сказал в ходе заседания Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей, которое проходило сегодня в Днепре.



Президент отметил во время заседания, что обсудит законопроект об обращении с бытовыми отходами после поездки на Донбасс.



«Я думаю, что мы с Государственной экологической инспекцией фундаментально поговорим после того, как вернемся из Донбасса послезавтра», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос председателя Черновицкой облгосадминистрации Александра Скичко по данному законопроекту.