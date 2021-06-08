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В Донецкой ОГА обещают завершить проекты по водоснабжению прифронтовых территорий до конца года

08 июня 2021, 19:49

В Донецкой ОГА обещают завершить проекты по водоснабжению прифронтовых территорий до конца года

Проекты по водоснабжению прифронтовых территорий Донетчины будут завершены в этом году. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей.

Заседание проходило сегодня в Днепре под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Глава ОГА уточнил, что речь идет о Марьинке, Красногоровке, Торецке.

«Только в этом году облгосадминистрация выделила 250 млн грн из областного бюджета, а также 180 млн грн на этот год и 180 млн грн на 2022 год на модернизацию и возобновление водоснабжения в прифронтовых населенных пунктах, таких, как Торецк, – предусмотрены за счет Государственного фонда регионального развития», – сообщил Кириленко.

По его словам, весь комплекс проектов, который предусматривает полную модернизацию компании «Вода Донбасса», потребует международных инвестиций.

«Сумма, которая нужна на модернизацию полную компании "Вода Донбасса", – это 30 миллиардов гривен. Мы понимаем, что вода, к сожалению, не имеет границ, и также она (часть системы водоснабжения – Ред.) находится на оккупированной территории», – отметил Кириленко.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что на государственном уровне следует искать источники нужной суммы средств.

«Я думаю, что мы все-таки должны рассматривать возможность определить формат, как найти эти 30 миллиардов. Потому что в любом случае там люди живут сегодня, и мы не можем им сказать, чтобы они потерпели 10 лет, пока сможем накопить эти 30 миллиардов», – сказал Зеленский.

По его словам, возможности местного бюджета по выделению порядка 300 миллионов гривен в год при таком масштабе проблемы – это недостаточно.

«Давайте просто возьмем что есть у вас в бюджете, детально разберемся, что реально можете предоставить, мы обратимся к Кабмину, премьер-министру, что можем найти. И вы еще покажите те или иные кредитные программы», – добавил президент.

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Водоснабжение Вода Донбасса

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