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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 июня

08 июня 2021, 21:24

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 июня

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донетчины в результате осложнений умерли 15 пациентов. За сутки лаборатории сообщили о 73 новых случаях заболевания. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 89 824 человек. Из них 85 782 пациента выздоровели, 2 293 — умерли от осложнений.

Группировка «ДНР» заявила о 216 новых случаях заболевания ковидом, умерли 16 человек, заболевших ранее. Всего формирование признает 40 179 случаев заболевания: выписаны 32 394 человека, 3 050 пациентов умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 24 новых случая коронавируса и 1 летальный случай. Всего этот диагноз установлен в 26 300 случаях: выздоровели — 24 479 человек, 908 — умерли.

Политика

В телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский поднял вопрос о предоставлении Украине пошагового плана для вступления в НАТО, который должен быть привязан к четким календарным датам. Украинский лидер намерен в конце июля посетить США, чтобы провести встречу с президентом США,

Общество

Группировка «ДНР» перестала выпускать за пределы подконтрольной ей территории детей старше 14 лет, у которых нет «паспорта ДНР», РФ или Украины.

Российские хакеры, которых связывают с разведкой, осуществили кибератаку на IT-системы полиции Нидерландов во время расследования катастрофы рейса MH17, пишет издание de Volkskrant со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Во время второго судебного заседания по существу по делу МН17, которое состоялось во вторник в Нидерландах, продемонстрировали видео, на котором зенитно-ракетный комплекс «Бук» направляется в сторону пгт Первомайское в Донецкой области.

Основные риски для окружающей среды на прифронтовых территориях в Донецкой и Луганской областях связаны с физическим повреждением, технологическими и операционными нарушениями в работе промышленных предприятий, рассказали в ОБСЕ. Эксперты также выделили зоны повышенного экологического риска.

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