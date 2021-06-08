В телах жертв крушения MH17 найдены сотни осколков

На суде в Гааге по делу о катастрофе MH17 на Донбассе голландские эксперты сообщили об извлечении из тел погибших и их вещей 370 металлических фрагментов. По словам судьи, самолет находился в исправном состоянии, а экипаж был подготовлен к полету. Об этом передает «РБК-Украина».



В ходе заседания председательствующий судья Хендрик Стейнхейс сообщил об обнаружении голландскими экспертами в телах, одежде и багаже находившихся на борту самолета 370 металлических осколков.



Из тела капитана авиалайнера эксперты извлекли более 100 металлических осколков. Один из них имел форму «бабочки».

Во время второго судебного заседания по существу по делу МН17, которое состоялось во вторник в Нидерландах, продемонстрировали видео, на котором зенитно-ракетный комплекс «Бук» направляется в сторону пгт Первомайское в Донецкой области.





«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.