Позиции украинских военных на Донбассе вчера обстреляли 6 раз

За вторник, 8 июня, позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны шесть раз. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. Незаконные вооруженные формирования использовали автоматические ручные и станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.



С начала среды, по данным украинских военных, был один обстрел, без потерь. Стрельба велась по Новотошковскому из стрелкового оружия.



Также сообщается, что украинские военнослужащие открывали огонь в ответ на обстрелы.



В незаконных вооруженных формированиях «ДНР» заявили, что вчера было минимум два обстрела по их позициям.



С начала действия всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, с 27 июля 2020 года до 30 мая 2021 года СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 33 696 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 10 627 взрывов, 5 713 пролетевших неопределенных боеприпасов, 230 вспышек дульного пламени, 109 осветительных ракет, а также не менее 17 017 очередей и выстрелов).