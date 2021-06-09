Послы ЕС на год продлили запрет инвестировать в Крым

Послы стран Европейского союза утвердили продление запрета на инвестиции в Крым. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.



В ближайшие дни это решение будет формально одобрено Советом ЕС, после чего вступит в силу.



Санкции Евросоюза из-за оккупации Крыма Россией были приняты в юине 2014 года. Они предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым или Севастополь, экспорт определенных товаров и технологий на полуостров, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Кроме того, европейским авиакомпаниям запрещено летать в Крым, а судам — заходить в крымские порты.