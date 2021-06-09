Зеленский прибыл в Донецкую область

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. Об этом сообщает его пресс-служба.



На Донетчине глава государства уже традиционно посетит передовые позиции украинских военных в районе проведения Операции объединенных сил и пообщается с бойцами, которые несут службу на передовой.



Свою поездку на Донбасс Зеленский анонсировал накануне.



В предыдущий раз президент посетил регион 8 мая, приняв участие в мероприятиях по случаю Дня памяти и примирения в Луганской области. Месяцем ранее, 8 апреля, Зеленский посетил передовые позиции военных в Донецкой области.