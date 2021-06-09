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Колесников уходит с поста вице-президента «Шахтера» из-за партийной работы. Раньше ему это не мешало

09 июня 2021, 12:36

Колесников уходит с поста вице-президента «Шахтера» из-за партийной работы. Раньше ему это не мешало

Бизнесмен Борис Колесников покидает пост вице-президента футбольного клуба «Шахтер», который занимал более 20-лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Свой уход Колесников объяснил началом работы в партии, которую он недавно создал.

«Сегодня в связи с началом моей работы в партии "Украина — наш дом" я объявляю о сложении своих полномочий вице-президента "Шахтера". Это сложное решение, но я принимаю его сознательно, потому что футбол должен быть вне политики», — заявил он.

Колесников поблагодарил президента «Шахтера» Рината Ахметова, а также сотрудников клуба, игроков, тренеров и болельщиков.

«Я ухожу с поста вице-президента, но остаюсь большим другом "Шахтера" и таким же фанатичным болельщиком, каким я был на протяжении десятков лет: еще с тех пор, когда мальчишкой бегал на стадион "Шахтер", чтобы поболеть за любимую команду. Сегодня для меня грустный день, но мое сердце навсегда с клубом», — подчеркнул он.

Вместе с тем Колесников занимался политикой с конца 90-х — сначала на региональном, а затем на всеукраинском уровне. Все это время он совмещал политическую деятельность со статусом вице-президента «Шахтера». В частности, он был секретарем президиума Партии регионов, народным депутатом V, VI, VII созывов, вице-премьер-министром в правительстве Николая Азарова.

В конце мая 2021 года Колесников представил новую политическую партию под названием «Украина — наш дом».

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