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На Луганщине проходит третий этап вакцинации от ковида

09 июня 2021, 14:01

На Луганщине проходит третий этап вакцинации от ковида

В Луганской области проходит третий этап прививочной кампании против COVID-19. Как сообщают в пресс-службе Луганской ОГА, на данный момент всего провакцинирваны 31 656 человек, за последние сутки – 1 426. Первую дозу получили 27 477 человек, вторую – 4 179.

Прививки вакциной CoviShield («Ковишилд») получили 13 930 человек, AstraZeneca («АстраЗенека») – 7 330, CoronaVac («Коронавак») – 4 546, Comirnaty («Комирнати») – 5 850.

На подконтрольной территории Луганщины вакцинацию проводят девять бригад: две в Северодонецке, две – в Сватово, две – в Старобельске, две – в Лисичанске (центры № 1-2), один – в Беловодске. Также работают 52 пункта прививок в центрах первичной медико-санитарной помощи городов и районов области на базе специализированных учреждений (интернатов, домов престарелых), военного госпиталя, больницы МВД и временных пунктов прививок.

В лист ожидания записались 3 358 человек.

В пресс-службе напоминают, что с начала прививочной кампании Луганщина получила 7 500 доз вакцины «Ковишилд», 7200 – «Коронавака», 5850 – «Комирнати» и 14200 вакцин «АстраЗенеки».

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