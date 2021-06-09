Зарегистрированный законопроект об олигархах затрагивает интересы слишком многих влиятельных лиц в политике и бизнесе, поэтому его идеи сознательно пытаются дискредитировать.



«Этот законопроект — первое решение за все 30 лет независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе. Он утверждает: да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И да — этого больше не будет», — заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении.



В руководстве политической партии «Слуга Народа» отмечают, что бурная реакция некоторых политиков и представителей крупного бизнеса на законопроект об олигархах показала, насколько он «неудобный» для многих влиятельных лиц — как в политике, так и в бизнесе.



«Мы все увидели первую реакцию — влиятельные политические деятели начали неистово дискредитировать попытки Президента лишить Украину олигархического влияния. Украинцам сейчас надо просто посмотреть, кто и как комментирует эту тему. Если пытаются дискредитировать идею и не предлагают конкретных шагов для того, чтобы олигархи больше никогда не смогли влиять на всю страну в своих интересах, то это и есть помощь олигархам», — считает председатель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия.



По его словам, такая реакция свидетельствует, что принятие законопроекта будет непростым, но депутаты парламентского большинства с этим справятся.



«Уверен, что мы увидим тысячи поправок к законопроекту. Каждый депутат и каждая фракция захотят добавить что-то свое. Могут быть и альтернативные законопроекты. Но в конце мы пройдем этот путь и примем этот важный закон», — заявил Арахамия.



Председатель политической партии «Слуга Народа» Александр Корниенко подчеркивает, что общество не поддерживает деструктивную позицию оппонентов с критикой этого законопроекта.



«Мы хотим создать новые правила, которые изменят систему. Это абсолютно нормальное цивилизованное желание, которое направлено на то, чтобы в Украине было реальное верховенство права, а не верховенство денег. Наши оппоненты сейчас только критикуют, а не предлагают новые законодательные инструменты, чтобы убрать деструктивное влияние олигархов. Такая активность не может дать результат — общество ее не воспримет», — убежден Корниенко.