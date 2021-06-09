В Минздраве ожидают, что Украина будет в «зеленой» зоне карантина все лето

Летом вся подконтрольная Украине территория может быть в «зеленой» зоне, ожидают в министерстве здравоохранения. Это в свою очередь может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны ЕС, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко в ходе заседания правительства.



«Текущая эпидситуация позволяет говорить о том, что вся страна соответствует по индикаторам "зеленому" уровню эпидопасности. Аналогичную ситуацию мы ожидаем и на следующей неделе, и на протяжении летнего периода», – сказал Ляшко.



Министр добавил, что позитивность тестирований в Украине впервые в 2020-2021 годах соответствует рекомендациям ВОЗ и составляет менее 5%.



«Такой уровень тестирований и спадающая динамика заболеваемости могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидситуацией по критериям ЕС», – сообщил Ляшко.

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Он также отметил, что загруженность коек в стране самая низкая с начала года.



«Восьмую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости, суточное количество госпитализаций продолжает сокращаться и находится на самом низком уровне в 2021 году», –сказал глава Минздрава.



По его словам, занятость ресурсов медицинской системы также вышла на самый низкий в 2021 году уровень: реанимационные койки загружены на 29%, койки с кислородом - на 15%, аппараты ИВЛ – на 7%.



«Выписки превышают госпитализации почти вдвое, соответственно количество пациентов за последнюю неделю сократилось втрое», – констатировал Ляшко.