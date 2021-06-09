Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Минздраве ожидают, что Украина будет в «зеленой» зоне карантина все лето

09 июня 2021, 15:19

В Минздраве ожидают, что Украина будет в «зеленой» зоне карантина все лето

Летом вся подконтрольная Украине территория может быть в «зеленой» зоне, ожидают в министерстве здравоохранения.  Это в свою очередь может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны ЕС, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко в ходе заседания правительства.

«Текущая эпидситуация позволяет говорить о том, что вся страна соответствует по индикаторам "зеленому" уровню эпидопасности. Аналогичную ситуацию мы ожидаем и на следующей неделе, и на протяжении летнего периода», – сказал Ляшко.

Министр добавил, что позитивность тестирований в Украине впервые в 2020-2021 годах соответствует рекомендациям ВОЗ и составляет менее 5%.

«Такой уровень тестирований и спадающая динамика заболеваемости могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидситуацией по критериям ЕС», – сообщил Ляшко.

Читайте также:

Еще 1 385 случаев коронавируса выявили в Украине

Он также отметил, что загруженность коек в стране самая низкая с начала года.

«Восьмую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости, суточное количество госпитализаций продолжает сокращаться и находится на самом низком уровне в 2021 году», –сказал глава Минздрава.

По его словам, занятость ресурсов медицинской системы также вышла на самый низкий в 2021 году уровень: реанимационные койки загружены на 29%, койки с кислородом - на 15%, аппараты ИВЛ – на 7%.

«Выписки превышают госпитализации почти вдвое, соответственно количество пациентов за последнюю неделю сократилось втрое», – констатировал Ляшко.

Еще по теме

Прочее
коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:31
Не неподконтрольном Донбассе от ковида за сутки умерли 16 человек
10:16
«ЛНР» поддерживает контакт с Беларусью по делу Протасевича, заявил Пасечник
10:09
«ДНР» заговорила о поездах из Донецка в Крым
09:55
Переговорщица «ЛНР» подтвердила подлинность записи с Медведчуком
21:24
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 июня
15:47
«ДНР» изменила правила выезда детей старше 14 лет
10:52
«ДНР»: Число заболевших коронавирусом превысило 40 тысяч
23:23
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июня
22:37
«Такого унижения никогда не испытывали»: На посту «ДНР» в Еленовке людей проверяли до белья
18:18
Пушилин рассказал, почему «ДНР» не открывает КПВВ и «границу» с неподконтрольной Луганщиной
14:55
В «ДНР» подтвердили, что компания Курченко «уходит» с заводов
13:22
ОБСЕ зафиксировала повреждение жилых домов и школы в Золотом-5
09:23
«ЛНР» сообщила о трех заболевших коронавирусом за сутки
08:35
«ДНР»: Женщина пострадала при подрыве под Горловкой
22:49
Донбасс. Итоги недели 31 мая - 6 июня
все новости
15:42
Более 200 переселенцев получат жилье по программе 70/30: Подробности
15:19
В Минздраве ожидают, что Украина будет в «зеленой» зоне карантина все лето
15:00
«Изоляция» везет на Донетчину мини-фестиваль
14:52
В Краматорске из-за ливня образовались провалы и смыло асфальт
14:50
Кабмин предложил наложить санкции на 10 компаний и 6 человек за пропаганду агрессии РФ
14:20
В партии «Слуга Народа» ответили на критику законопроекта об олигархах (РR)
14:01
На Луганщине проходит третий этап вакцинации от ковида
13:55
В Мариуполе оценили масштабы стихийного бедствия: такого не было 30 лет
13:42
В Украине хотят продлить карантин на все лето, смягчив его
13:21
Суд ЕС впервые аннулировал старые санкции в отношении Виктора Януковича
13:00
Донецк: Жителям обещали бесплатный выход к городскому пляжу, но теперь надо платить
12:36
Колесников уходит с поста вице-президента «Шахтера» из-за партийной работы. Раньше ему это не мешало
12:00
Зеленский прибыл в Донецкую область
11:43
Послы ЕС на год продлили запрет инвестировать в Крым
10:41
Вся Украина перешла в «зеленую» зону карантина
все новости
ВИДЕО
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15
Бунт металлургов «ЛНР», «военная» администрация в Славянске. Донбасс сегодня ►
05 июня, 22:40
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция