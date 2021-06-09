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Более 200 переселенцев получат жилье по программе 70/30: Подробности

09 июня 2021, 15:42

Более 200 переселенцев получат жилье по программе 70/30: Подробности

Правительственная комиссия одобрила 27 предложений органов местного самоуправления по приобретению жилья для внутренне перемещенных лиц на сумму более 16 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

«В целом комиссией рассмотрено 36 предложений в 14 областях Украины, из которых одобрено 27 на общую сумму субвенции 16,6 млн грн, отклонено семь предложений, принято с доработкой одно и отсрочено рассмотрение одного предложения. Соответствующее решение позволит приобрести 66 жилых объектов», – говорится в сообщении.

Речь идет о финансировании по формату 70/30, когда 70% стоимости жилья оплачивается из государственного бюджета, еще 30% – из местных бюджетов. При этом от переселенцев не требуется никаких взносов.

По данным Минреинтеграции, жилье ориентировочно смогут получить 216 внутренне перемещенных лиц. Список регионов и громад, где будет приобретено жилье, можно посмотреть здесь.

До конца 2021 года около 850 переселенцев получат жилье по бюджетной программе 70/30. На текущий год на реализацию программы предусмотрено 125 млн грн из государственного бюджета, что в шесть раз больше, чем в прошлом году.

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