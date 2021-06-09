Европарламент утвердил введение цифрового COVID-сертификата

Европарламент поддержал введение с 1 июля цифрового COVID-сертификата, который обеспечит свободу передвижения в Европе в период пандемии, передает «Европейская правда».



Согласно новому регламенту ЕС, сертификат будет выдан национальными органами бесплатно в цифровом или бумажном формате, содержащий QR-код.



Документ будет свидетельствовать, что человек был привит против COVID-19, недавно получил отрицательный результат теста или вылечился от инфекции. На практике это будут три отдельных сертификата. Совместная система ЕС позволит сделать сертификаты совместимыми и проверенными в Европейском Союзе, а также предотвратить мошенничество и подделку.



Система будет применяться с 1 июля 2021 года и будет действовать в течение 12 месяцев. Сертификат будет условием свободного передвижения, но при этом не будет считаться проездным документом.



Все страны ЕС должны принимать сертификаты о прививках, выданные в других государствах-членах для вакцин, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).



Как отмечается, государства-члены сами решают, принимают ли они также сертификаты на вакцины, определенные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного использования.