В Центре по борьбе с дезинформацией при СНБО работает только один человек. Пока без зарплаты

Единственным сотрудником «Центра противодействия дезинформации» при Совете национальной безопасности и обороны, который презентовали еще 6 апреля, является его руководительница Полина Лысенко. Об этом она сама рассказала в интервью «Украинской правде».



«Я — единственная сотрудница Центра», — заявила Лысенко.



Также, по ее словам, с момента ее назначения — 2 апреля — она не получала зарплаты.



Согласно подсчетам Лысенко, для выплаты заработных плат половине запланированного штата ведомства — 26 людям — в течение года необходимо найти 11-12 миллионов гривен. Месячная заработная плата сотрудника центра будет составлять около 60 тысяч гривен. Средства для обеспечения работы нового ведомства, по словам Лысенко, должны выделить в министерстве финансов.



На данный момент ее офисом является небольшой кабинет в здании СНБО и ситуативная комната в Офисе президента, куда центр должен впоследствии перебраться.



«Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности» при министерстве культуры и информационной политике, который презентовали 31 марта, возглавляет Любовь Цыбульская. Она рассказала, что кроме нее в ведомстве работает еще четыре человека. Его бюджет должен был составлять около 10 миллионов в год, однако деньги Минфин также еще не выделил. Встречи сотрудники этого центра проводят в Минкульте.

Инициатором создания Центра по борьбе с дезинформацией выступил президент Владимир Зеленский. В начале апреля глава президентского Офиса Андрей Ермак выразил надежду, что новая струтура станет «мощным центром, котоый получит отдельное здание». «И я уверен, что это станет очень эффективным оружием, которое будет защищать безопасность и независимость нашей страны», — подчеркнул он.