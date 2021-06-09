На Донбассе за сутки выявили 77 случаев коронавируса

В Донецкой области за минувшие сутки, 8 июня выявили 56 случаев коронавирусной болезни. О новых летальных случаях не сообщается. Об этом говорится на странице главы облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.



С начала пандемии на подконтрольной правительству территории области коронавирус подтвержден у 89 880 человек. Из них 86 010 пациентов выздоровели, 2 293 — умерли от осложнений.



Первую дозу прививки против COVID-19 за сутки получили 504 человека, вторую дозу — 334. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 51 580 человек, вторую — 9 100.



В пресс-службе Луганской ОГА сообщили о 21 новом случае COVID-19 в области.



Диагноз подтвердился у четырех пациентов в Северодонецке, у троих в Лисичанске, Рубежном и Старобельске, у двоих в Кременной и Троицке, по одному в Марковке, Новоайдаре, Попасной и Сватово.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 26 321 человек. Выздоровели — 24 533 (54 за последние сутки), лечатся — 880, 908 умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 21 (при пороговом 60).