В СБУ заявили, что обнаружили механизм легализации боевиков в Украине

Службы безопасности Украины разоблачили механизм подделки документов для жителей временно неподконтрольных украинскому правительству территорий. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.



По данным правоохранителей, злоумышленники фальсифицировали данные и способствовали официальной легализации через учреждения Украины на подконтрольной правительству территории. Среди «клиентов» группировки — в том числе участники группировок «ДНР».



«Нелегальный бизнес по подделке пакета документов для получения официального статуса переселенца организовала жительница Днепра. Она оформляла клиентам, среди которых были и фигуранты санкционных списков, новые удостоверения, подтверждающие личность. В паспорта граждан Украины, чаще всего просроченных, вклеивали новые фотографии, а данные на обороте подтверждали поддельной печатью Государственной миграционной службы», — говорится в сообщении.



Отмечается, что из-за наличия в подделке штампа регистрационной службы, в документ вносились данные о регистрации места проживания, что позволяло получить статус лица-переселенца. Сфальсифицированный пакет документов заказчики подавали в миграционную службу, где получали новые внутренние и заграничные паспорта.



«По оперативным данным, противоправная деятельность длилась в течение года. За это время почти два десятка человек получили возможность легализоваться на территории Украины», — сообщают в СБУ.



Во время проведения обыска по месту жительства организаторки были изъяты поддельные документы, печати и штампы государственных органов.



В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору схемы.