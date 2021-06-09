«Надеюсь, никто не пожалеет, что не помогли Украине укрепить оборону»: Кулеба – об отказе Германии в поставках оружия

Украина благодарна Германии за ее усилия по политическому урегулированию ситуации на Донбассе и надеется, что они позволят остановить войну. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.



Он прокомментировал позицию Германии относительно поставок оружия в Украину.



«Но мы должны быть откровенны, что если эти усилия не завершатся успехом и президент Путин проигнорирует мнение Берлина, Парижа, Вашингтона, Киева и начнет очередную горячую фазу войны, то российская армия, вооруженная более современным оружием, будет снова атаковать Украину. А мы будем защищаться тем, что будет у нас на тот момент в нашем распоряжении, и это будет новая ужасная реальность, с которой всем нам придется столкнуться. Однако я искренне надеюсь, что до этого дело не дойдет, что никто никогда не пожалеет о том, что Украине не помогли укрепить свою оборону для того, чтобы отбить желание у Путина наступать», – сказал Кулеба.



Он подчеркнул, что Германия является суверенным государством и имеет право принимать те решения, которые она считает эффективными и действенными. В то же время в отношении Украины нет никаких ограничений по поставкам оружия.



«Нет никакого международного правила, которое бы ограничивало возможность Украины получать или покупать оружие за границей, мы не под эмбарго на оружие, мы являемся ответственным участником международных механизмов по контролю над передачей вооружения. Насколько мне известно, нет и никакого юридического запрета в законодательстве Германии, которое не позволяет передавать или продавать оружие Украине», – сказал глава МИД Украины.



Кулеба подчеркнул, что Украина – это государство, на которое напали, и которое защищается, а не использует оружие для того, чтобы захватывать чужие территории.



«Потому мы понимаем, что решение, которое приняло правительство Германии, является политическим, и я хочу очень четко снять любые подозрения относительно того, что есть какие-то ограничения на поставку оружия для Украины», – пояснил Кулеба.

Ранее Германия отклонила запрос Украины на поставку оружия. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в этой связи заявил, что Германия делает ставку на политический процесс урегулирования конфликта, в том числе в Нормандском формате.



Президент Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что хочет, чтобы Германия поддержала Украину поставками оружия.