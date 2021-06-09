Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Надеюсь, никто не пожалеет, что не помогли Украине укрепить оборону»: Кулеба – об отказе Германии в поставках оружия

09 июня 2021, 18:27

«Надеюсь, никто не пожалеет, что не помогли Украине укрепить оборону»: Кулеба – об отказе Германии в поставках оружия

Украина благодарна Германии за ее усилия по политическому урегулированию ситуации на Донбассе и надеется, что они позволят остановить войну. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Он прокомментировал позицию Германии относительно поставок оружия в Украину.

«Но мы должны быть откровенны, что если эти усилия не завершатся успехом и президент Путин проигнорирует мнение Берлина, Парижа, Вашингтона, Киева и начнет очередную горячую фазу войны, то российская армия, вооруженная более современным оружием, будет снова атаковать Украину. А мы будем защищаться тем, что будет у нас на тот момент в нашем распоряжении, и это будет новая ужасная реальность, с которой всем нам придется столкнуться. Однако я искренне надеюсь, что до этого дело не дойдет, что никто никогда не пожалеет о том, что Украине не помогли укрепить свою оборону для того, чтобы отбить желание у Путина наступать», – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Германия является суверенным государством и имеет право принимать те решения, которые она считает эффективными и действенными. В то же время в отношении Украины нет никаких ограничений по поставкам оружия.

«Нет никакого международного правила, которое бы ограничивало возможность Украины получать или покупать оружие за границей, мы не под эмбарго на оружие, мы являемся ответственным участником международных механизмов по контролю над передачей вооружения. Насколько мне известно, нет и никакого юридического запрета в законодательстве Германии, которое не позволяет передавать или продавать оружие Украине», – сказал глава МИД Украины.

Кулеба подчеркнул, что Украина – это государство, на которое напали, и которое защищается, а не использует оружие для того, чтобы захватывать чужие территории.

«Потому мы понимаем, что решение, которое приняло правительство Германии, является политическим, и я хочу очень четко снять любые подозрения относительно того, что есть какие-то ограничения на поставку оружия для Украины», – пояснил Кулеба.

Ранее Германия отклонила запрос Украины на поставку оружия. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в этой связи заявил, что Германия делает ставку на политический процесс урегулирования конфликта, в том числе в Нормандском формате.

Президент Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что хочет, чтобы Германия поддержала Украину поставками оружия.

Читайте также:

Кулеба заявил, что готов к разговору с Лавровым в рамках Нормандского формата

Еще по теме

Люди
Дмитрий Кулеба
Прочее
Украина-Германия

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:20
Отмена комендантского часа: «ДНР» усилит патрулирование на выходных
10:31
Не неподконтрольном Донбассе от ковида за сутки умерли 16 человек
10:16
«ЛНР» поддерживает контакт с Беларусью по делу Протасевича, заявил Пасечник
10:09
«ДНР» заговорила о поездах из Донецка в Крым
09:55
Переговорщица «ЛНР» подтвердила подлинность записи с Медведчуком
21:24
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 июня
15:47
«ДНР» изменила правила выезда детей старше 14 лет
10:52
«ДНР»: Число заболевших коронавирусом превысило 40 тысяч
23:23
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июня
22:37
«Такого унижения никогда не испытывали»: На посту «ДНР» в Еленовке людей проверяли до белья
18:18
Пушилин рассказал, почему «ДНР» не открывает КПВВ и «границу» с неподконтрольной Луганщиной
14:55
В «ДНР» подтвердили, что компания Курченко «уходит» с заводов
13:22
ОБСЕ зафиксировала повреждение жилых домов и школы в Золотом-5
09:23
«ЛНР» сообщила о трех заболевших коронавирусом за сутки
08:35
«ДНР»: Женщина пострадала при подрыве под Горловкой
все новости
18:59
Зеленский на Донбассе: Обстрелов стало меньше последние 7-10 дней
18:27
«Надеюсь, никто не пожалеет, что не помогли Украине укрепить оборону»: Кулеба – об отказе Германии в поставках оружия
18:07
В СБУ заявили, что обнаружили механизм легализации боевиков в Украине
17:59
Кулеба заявил, что готов к разговору с Лавровым в рамках Нормандского формата
17:48
Ювелирный каталог — настоящий ларец изысканных вещей (реклама)
17:28
Не будет депутатов и сессий горсовета: Что изменится в Славянске с введением ВГА
17:24
На Донбассе за сутки выявили 77 случаев коронавируса
17:20
Отмена комендантского часа: «ДНР» усилит патрулирование на выходных
17:00
Полиция: С начала года в Донецкой области произошло более 240 случаев домашнего насилия
16:58
Кабмин планирует заменить льготы на проезд денежной компенсацией
16:44
В Центре по борьбе с дезинформацией при СНБО работает только один человек. Пока без зарплаты
16:36
Европарламент утвердил введение цифрового COVID-сертификата
16:00
Вадим Лях заявил, что снова будет участвовать в выборах мэра Славянска
15:42
Более 200 переселенцев получат жилье по программе 70/30: Подробности
15:19
В Минздраве ожидают, что Украина будет в «зеленой» зоне карантина все лето
все новости
ВИДЕО
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15
Бунт металлургов «ЛНР», «военная» администрация в Славянске. Донбасс сегодня ►
05 июня, 22:40
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция