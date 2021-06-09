Зеленский на Донбассе: Обстрелов стало меньше последние 7-10 дней

Владимир Зеленский побывал на передовой / Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки на Донетчину сегодня посетил передовые позиции украинских военных. Глава государства ознакомился с обстановкой на фронте и вручил военным награды.



Как сообщили в Офисе президента, позиции, где побывал Владимир Зеленский, расположены в 700 метрах от незаконных вооруженных формирований, здесь в последнее время происходят обстрелы.

Президент отметил, что обстрелов стало меньше, и пообещал, что власть будет делать все для сохранения «тишины».



«Действительно, мы видим уменьшение обстрелов, и отмечают военные, что они значительно уменьшились в последние 7-10 дней. Пару провокационных обстрелов бывают, и к сожалению, бывают потери. Не знаю, насколько это будет долго. Будем для этого все делать», – сказал Зеленский.



Также, по его словам, важно видеть, что украинские бойцы хорошо вооружены и обеспечены всем необходимым. «Всегда хочется привезти – и привозим – технические и военные вещи, которые действительно нужны для безопасности ребят», – добавил президент.

Он поделился впечатлениями от поездки на передовую и подчеркнул, что они всегда позитивные.



«Впечатления от визитов на фронт, на передовую всегда очень позитивные. Я всегда заряжаюсь, вдохновляюсь этим героизмом, потому что все мы, гражданские, точно не такие смелые, не такие герои, как те, кто на передовой. Потому для смелых государственных шагов всем госслужащим и депутатам я советую не только сидеть в кабинетах, а приезжать на фронт и поддержать ребят, но если честно, поддержать себя. Приезжаю всегда с радостью и гордостью», – сказал Владимир Зеленский.



Президент также вручил военным государственные награды и ценные подарки. И уже традиционно пообедал вместе с бойцами в солдатской столовой.